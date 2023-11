Werktuigen bei der Darts-EM 2023: Reichweite des Online-Marktplatzes wächst weiter

An Wänden und auf Böden, Trikots sowie Tafeln traten Werktuigen und das internationale Gebrauchtmaschinen-Netzwerk der Machineseeker Group mit ihren Logos auf. Somit erreichten die Marktplätze nicht nur unzählige Besucher vor Ort, sondern auch annähernd vier Millionen Fernseh-Zuschauer in mehreren Nationen. Ebenso der gebrandete Name des Events, Machineseeker Europameisterschaft 2023, wurde von zahlreichen internationalen Medien übernommen.

Sven Schmidt, Chief Marketing Officer der Machineseeker Group, bilanziert: “Die Darts-EM 2023 war ein großer Erfolg für Werktuigen und die gesamte Machineseeker Group. Wir fühlen uns geehrt, der Hauptsponsor zu sein. Alle unsere Schlüsselmarken, einschließlich Machineseeker, Maschinensucher, Werktuigen und TruckScout24, konnten zusätzliche Reichweite gewinnen.”

Die Machineseeker Europameisterschaft 2023 fand vom 26.-29. Oktober 2023 in Dortmund statt. In der 16. Austragung des Turniers rangen 32 Darts-Spieler um den begehrten Titel als Europameister. Sieger der diesjährigen Darts-EM ist Peter Wright aus Schottland mit 11 Legs.

Werktuigen ist einer der führenden Marktplätze für Gebrauchtmaschinen in Europa. In zwölf Nationen ist er bereits mit eigenen Niederlassungen präsent – Tendenz steigend.