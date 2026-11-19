GoSafari, Spezialist für individuell geplante Safaris im gehobenen und luxuriösen Segment, hat bei den World Luxury Travel Awards 2026 zwei Kategorien gewonnen: „Best Bespoke Safaris“ und „Best Boutique Safaris“. Das Potsdamer Unternehmen ist damit drei Jahre in Folge Gewinner bei den World Luxury Travel Awards.

2024 wurde GoSafari als „Bester Internationaler Reiseveranstalter“ ausgezeichnet, 2025 folgte der Sieg in der Kategorie „Best Bespoke Safaris“. 2026 gewann das Unternehmen diese Kategorie erneut, hinzu kam der Titel für Boutique-Safaris.

Die Gewinner der World Luxury Travel Awards werden nicht von einer Jury bestimmt. Sie werden in einer öffentlichen Abstimmung gewählt, an der sich unter anderem Reisende und Branchenvertreter beteiligen.