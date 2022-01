Audi erreicht 2021 CO2-Flottenziele für Europa deutlich

Positiven Einfluss auf den Flottenwert hatten insbesondere die deutlich gesteigerten Auslieferungen der vollelektrischen Modelle: 42.991 verkaufte Fahrzeuge 2021 in der EU, Norwegen und Island bedeuteten ein Plus von 49,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Audi e-tron (inklusive Sportback) ist das meistverkaufte rein elektrische Premium-SUV in Europa. Mit den vier neuen Modellen Audi e-tron GT23, Audi RS e-tron GT2, Audi Q4 e-tron und Audi Q4 Sportback e-tron hat Audi das Produktportfolio an rein elektrischen Modellen im letzten Jahr mehr als verdoppelt.

Bis 2025 plant Audi, mehr als 20 vollelektrische Modelle im Portfolio zu haben. Bereits ab 2026 wird die Marke ausschließlich vollelektrische Modelle neu auf den Markt bringen. Auch bei der Investitionsplanung wird das klare Bekenntnis zur Elektromobilität deutlich: In den Jahren 2022 bis 2026 will Audi auf Basis der Ende 2021 verabschiedeten Planungsrunde rund 18 Milliarden Euro für die Elektrifizierung und Hybridisierung ausgeben. Bei Gesamtinvestitionen von rund 37 Milliarden Euro fließt damit knapp die Hälfte der Vorleistungen in diese Zukunftsthemen.