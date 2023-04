Audi Stiftung für Umwelt unterstützt Küstensanierung in den USA

„Der Schwerpunkt unserer Stiftung liegt auf der Schaffung von Experimentierfeldern für innovative Ideen. Unser Ziel ist es, Technologie zum Schutz der Umwelt einzusetzen und Möglichkeiten zu erkunden, an die zuvor vielleicht noch nie jemand gedacht hat“, so Rüdiger Recknagel, Leiter der Audi Stiftung für Umwelt. „Wir freuen uns, im Rahmen von ‚Restore our Bays‘ zwei führende Organisationen in den USA unterstützen zu können. Wir betrachten dies als Teil unserer kontinuierlichen Anstrengungen für den Umweltschutz – insbesondere an der Schnittstelle zum Thema Wasser, das weltweit immer mehr an Bedeutung gewinnt.“

Darüber hinaus leisten Beschäftigte von Audi of America Freiwilligenarbeit bei beiden Organisationen, indem sie sich an Wiederherstellungsmaßnahmen entlang der Küstenlinien beteiligen. Die erste dieser Maßnahmen fand am 6. März in der Bucht von San Francisco statt und wurde von Save The Bay veranstaltet. Weitere Maßnahmen finden in diesem Frühjahr in der Chesapeake Bay statt und auch daran nehmen Beschäftigte von Audi of America teil.

„Die Verfügbarkeit von sauberem Wasser wird immer wichtiger und wir haben die Verantwortung, uns diesem Thema zu stellen“, kommentierte Spencer Reeder, Director, Government Affairs & Sustainability. „Wir sind uns bei Audi bewusst, dass die Umsetzung der Klimaziele für unseren Planeten einer weit gespannten Kooperation bedarf, und wir sind stolz darauf, Organisationen zu unterstützen, deren Werte den unseren so ähnlich sind.“

Die Chesapeake Bay Foundation widmet sich der Wiederherstellung und dem Schutz der Chesapeake Bay. Dazu führt sie praktische Küstensanierungsmaßnahmen sowie Umweltbildungsprogramme durch und leistet politische Lobbyarbeit.

„Um unser Ziel, nämlich die Bewahrung der Chesapeake Bay, zu erreichen, was infolge des Klimawandels umso schwieriger geworden ist, brauchen wir innovative, neue Partnerschaften. Wir freuen uns, zusammen mit der Audi Stiftung für Umwelt und Audi of America unsere Arbeit am Aufbau resilienter Küstenlinien fortsetzen und Milliarden neuer Austern in unseren Wasserwegen ausbringen zu können“, so Katharene Poston Snavely, Chief Development Officer bei der Chesapeake Bay Foundation. „Gemeinsam mit allen unseren Partnern werden wir unsere Ziele – saubereres Wasser und eine gedeihende Chesapeake Bay – zum Wohle aller Menschen im Einzugsgebiet der Bucht erreichen.“

Mit politischer Lobbyarbeit, Wiederherstellung von Feuchtgebieten und Umweltbildung setzt sich Save The Bay seit über 60 Jahren für den Schutz und die Wiederherstellung der San Francisco Bay zum Nutzen von Mensch und Tier ein.

„Wir sind dankbar für die finanzielle Unterstützung der Audi Stiftung für Umwelt bei unserer Arbeit zum Schutz und zur Wiederherstellung wichtiger Feuchthabitate um die San Francisco Bay“, kommentierte Jessie Olson, Habitat Restoration Director von Save The Bay. „Der Klimawandel stellt eine akute Bedrohung dar und diese Unterstützung hilft uns, auch weiterhin innovative Lösungen für die Küstensanierung umzusetzen und damit eine resilientere Zukunft für Mensch und Natur zu schaffen.“