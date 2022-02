Solarlicht für Brasilien: Audi unterstützt entlegene Dörfer in der Amazonas-Region

Litro de Luz Brasil ist in allen fünf Regionen Brasiliens präsent und bringt Solarlicht in Gemeinden, denen der Zugang zum Stromnetz bislang verwehrt blieb. Die Initiative sorgt für Lichtmasten, Handlampen und andere Solarlösungen aus einfachen Materialien wie PET-Flaschen und PVC-Rohren, ergänzt durch Solarmodule, Akkus und LED-Lampen.

Die Organisation nahm 2014 in Brasilien ihre Arbeit auf und hat dank der Unterstützung von rund 200 Ehrenamtlichen bereits mehr als 23.000 Menschen direkt geholfen. Sie baut ihre Lösungen stets gemeinsam mit der Bevölkerung der bedürftigsten Gemeinden des Landes und schult die Menschen in deren Gebrauch. Die Initiative ist in urbanen Zentren ebenso aktiv wie in ländlichen Regionen, traditionellen Dörfern an Flussufern oder Siedlungen der Indigenen.

„Die Zusammenarbeit zwischen Litro de Luz und Audi trägt in idealer Weise dazu bei, unseren Traum zu verwirklichen − nämlich Licht in die Amazonas-Regionen zu bringen, in denen die meisten Brasilianer_innen ohne Zugang zu elektrischem Strom leben“, sagt Laís Higashi, Gründerin von Litro de Luz Brasil. „Wir bemühen uns um die Zusammenarbeit mit Partnern wie Audi, die den ehrlichen Wunsch hegen, soziale Verbesserungen für die Bedürftigsten zu erzielen.“ Die Kooperation zwischen der 29-Jährigen und Audi begann 2021, als Higashi für den One Young World Summit zur Stipendiatin der Audi Stiftung für Umwelt ernannt wurde.