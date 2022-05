Ein besonderer Produkt-Partner: Motorex – Oil of Switzerland

Euro Industry bietet derzeit verschiedene High-Tech Kühlmittel für Spindelsysteme, einen Systemreiniger speziell für die Kühlmittelkreisläufe sowie das feinstfiltrierte HLP-D Hydrauliköl in seinem Sortiment an.

Die Kühlmittel der COOL-CORE READY Serie von Motorex kommen insbesondere dort zum Einsatz, wo nicht genügend sauberes Trinkwasser für Anmischprodukte zur Verfügung stehen. Die Kühlmittel verhindern elektrochemische Korrosion von Aluminium, Bunt- und Eisenmetallen. COOL-CORE READY ist frostsicher bis -30°C, kann bis zu vier Jahren im Einsatz bleiben und wird von Euro Industry gebrauchsfertig geliefert.

„Ein weiteres hocheffizientes Schmiermittel, das in unserer Produktpalette erhältlich ist, ist das feinstfiltrierte HLP-D Hydrauliköl SPINDLE LUPE OIL von Motorex.“ Das nach nach ISO-Norm 4406 in der Reinheitsklasse festgelegte Schmiermittel besticht durch besonders verschleißmindernde Wirkstoffe und hervorragende Extreme-Pressure-Eigenschaften in Hydraulikanlagen. Das hauptsächliche Einsatzgebiet dieses Öls ist die Schmierung von Lagern in Motor- und Hochfrequenz-Spindeln.

Und auch wenn ein Kühlmittel über längere Zeit seinen „Dienst“ getan hat, bietet Motorex den passenden Systemreiniger, um Kühlmittelkreisläufe und Spindelkühlsysteme von Restverunreinigungen oder Pilzrückständen effektiv zu befreien. Der CS-CLEANER bietet hohe Fett- und Schmutzlöslichkeit und entspricht durch seine Biozid-freien Additive ebenfalls den umweltverträglichen Ansprüchen der Motorex-Produktpalette. Der CS-CLEANER ist ebenfalls im Sortiment von Euro Industry erhältlich und sollte vor jedem Kühlmittelwechsel angewandt werden.

Für Euro Industry gehört der Vertrieb hochwertiger Schmiermittel zur absoluten Kernkompetenz und mit der langjährigen Expertise in diesem Produktsegment ist der weltweit etablierte Online-Handel für Industrieprodukte zufrieden, mit Motorex einen weiteren erstklassigen Hersteller in sein Sortiment aufgenommen zu haben. Die gemeinsam gelebten Werte beider inhabergeführten Unternehmen sind dabei ein besonders verbindendes Element - auch über die hochwertigen Schmiermittel hinaus. So wird das Angebot von Euro Industry aus der Produktpalette des Schweizer Schmiermittel-Herstellers in naher Zukunft ausgebaut und den Bedürfnissen unserer Kunden weiter angepasst werden.