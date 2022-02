Frühjahrskonzert in Ingolstadt: Die Audi Bläserphilharmonie startet in ein Jubiläumsjahr

Seit 1962 bietet Audi musikbegeisterten Mitarbeiter_innen in Ingolstadt die Möglichkeit, im sinfonischen Blasorchester des Unternehmens zu spielen. Rund 60 Mitglieder umfasst die Audi Bläserphilharmonie – die nun ihren 60. Geburtstag feiert. Zum Start in das Jubiläumsjahr gibt sie am 26. März 2022 erstmals ein Frühjahrskonzert. Das kulturelle Engagement von Audi, die Audi ArtExperience, das mit der Gründung der Bläserphilharmonie vor 60 Jahren seinen Anfang nahm, plant auch in diesem Jahr wieder viele Veranstaltungen von den Audi Sommerkonzerten bis zum Audi Weihnachtskonzert.

Sonderschichten für die Musik: Zu Beginn nannten sie sich Audi Werkorchester und probten in der Kantine. Heute werden sie als Audi Bläserphilharmonie deutschlandweit zu Gastspielen eingeladen. Vom Ursprung bis heute hat das sinfonische Blasorchester hinsichtlich seines breiten Repertoires sowie der Unterstützung von Unternehmen und Publikum eine einmalige Entwicklung durchlebt. Das Orchester, das zu zwei Dritteln mit Audi Mitarbeiter_innen und zu einem Drittel mit Laienmusiker_innen der Region besetzt ist, ist Stammgast der Audi Sommerkonzerte, sorgt bei Jubiläen und Betriebsveranstaltungen für musikalische Unterhaltung und engagiert sich bei einem jährlich im Oktober stattfindenden großen Benefizkonzert für die Gesellschaft. Bei Letzterem werden in diesem Jahr Überraschungsgäste als Solisten mitwirken. Und seit langer Zeit wird das Orchester im Jahresverlauf auch wieder einmal in Neckarsulm auftreten.