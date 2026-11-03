Ein Tool statt Dutzender: Münchner Agentur OffGROUND bringt All-in-One-Plattform „Core“ für KMU

Die Münchner Digitalagentur OffGROUND bringt mit Core eine eigene Unternehmenssoftware auf den Markt. Sie bündelt die Werkzeuge, die kleine und mittlere Unternehmen heute einzeln lizenzieren: Kundenverwaltung (CRM), Lead-Pipeline, Projektplanung, interne und externe Kommunikation, Terminbuchung, Angebote und Rechnungen. Core richtet sich an Unternehmen mit zwei bis 50 Mitarbeitenden, die Kundenprojekte verkaufen, planen und abrechnen, etwa Agenturen, Design-, Web- und Filmstudios, Dienstleister und Beratungen.

In vielen kleinen Firmen laufen Kundendaten im CRM, Projekte in Asana oder Jira, Absprachen in Slack, Meetings in Zoom, Termine über Calendly und Rechnungen in einem weiteren Programm. Jedes Tool kostet eine eigene Lizenz, Daten werden doppelt gepflegt, und niemand hat den vollständigen Überblick über einen Kunden.

„Wir hatten selbst Dutzende Tools im Einsatz und haben mehr Zeit mit Kopieren und Abgleichen verbracht als mit der eigentlichen Arbeit“, sagt Zeljko Grujic, Business Partner bei OffGROUND. „Ein Tool, das alles abdeckt und trotzdem einfach bleibt, haben wir nicht gefunden. Also haben wir es selbst gebaut. Wir arbeiten jeden Tag damit.“

Core deckt Leads und Pipeline, eine zentrale Kundenakte mit Kundenportal, Projekte mit Zeitleiste und Abhängigkeiten, Zeiterfassung und Kapazitätsplanung, eigene Buchungsseiten sowie Angebote, Verträge und E-Rechnungen (ZUGFeRD und XRechnung) ab. Chat, Huddles und Videocalls sind integriert; Gesprächsnotizen und Transkripte werden direkt zu Aufgaben.

Core ist auf Deutsch, Englisch und Serbisch nutzbar. Angebote, Rechnungen und E-Mails gehen automatisch in der Sprache des Kunden raus. Jedes Unternehmen erhält eine eigene Installation mit eigener Datenbank und eigenen Backups, gehostet in der EU. Core läuft im Browser, als Desktop-App für Windows und Mac und auf dem Smartphone.

Anbieter wie HubSpot oder Pipedrive konzentrieren sich auf Vertrieb und Kundenpflege. Für Projektarbeit, Kommunikation und Abrechnung brauchen Unternehmen dort weitere Software. „Core ist kein weiteres CRM, sondern das Betriebssystem für die ganze Firma“, so Grujic. „Vom ersten Lead über das Projekt bis zur bezahlten Rechnung bleibt alles an einem Ort.“

Core ist ab sofort unter core-hq.app verfügbar und kann 14 Tage kostenlos getestet werden. Der Preis liegt bei 59,99 Euro pro Person und Monat zzgl. MwSt., bei jährlicher Zahlung 15 Prozent weniger. Alle Funktionen sind enthalten, es gibt keine Pakete oder Zusatzmodule. Core wird zunächst in Deutschland angeboten.