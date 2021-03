Virtueller Malarathon – Benefiz-Lauf gegen Malaria in Kamerun

Allein in 2019 infizierten sich 229 Millionen Menschen mit Malaria. Das ist mehr als ein Drittel aller Menschen, die in Europa leben. Am meisten bedroht an der Krankheit zu sterben, sind Schwangere und kleine Kinder. Mehr als 400.000 Tote werden jedes Jahr aufgrund von Malaria beklagt. Davon sind zwei Drittel Kinder unter 5 Jahren. 3% aller Malaria Toten kommen aus Kamerun, womit es eines der 11 Länder ist, welches am meisten von Malaria betroffenen ist.

