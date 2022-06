Audi feiert erste Saisonsiege in NLS und FIA WTCR

Erster Saisonsieg in der FIA WTCR: Gilles Magnus gelang mit dem Comtoyou Team Audi Sport bei der vierten Veranstaltung der erste Sieg in der Saison 2022 im WTCR – FIA-Tourenwagen-Weltcup. Der Belgier, der seit diesem Jahr Audi Sport-Pilot ist, hatte sich im Qualifying in Aragón gegen Teamkollege Nathanaël Berthon durchgesetzt und war von Platz eins in den ersten Sprint gestartet. In einem bis zum Schluss offenen Rennen hielt Magnus im Audi RS 3 LMS den Briten Rob Huff um 0,393 Sekunden hinter sich. Mit dem insgesamt zweiten Sieg seiner WTCR-Karriere verbesserte sich Magnus von der achten Position bis auf Tabellenplatz zwei hinter Mikel Azcona.

Doppelsieg auf der Nordschleife: Zwei Audi RS 3 LMS bestimmten beim dritten Lauf der Nürburgring Langstrecken-Serie das Geschehen in der TCR-Klasse. Erstmals hatte Scherer Sport einen Audi RS 3 LMS gen II an den Start gebracht. Die erfahrenen Nürburgring-Piloten Benjamin Leuchter, Christoph Breuer und Andreas Gülden hatten beim Debüt für das Team auf der mehr als 24 Kilometer langen Strecke eine Runde Vorsprung herausgefahren. Platz zwei ging an das Team Møller Bil Motorsport, einen weiteren Audi-Kunden. Die Norweger Atle Gulbrandsen/Kenneth Østvold/Håkon Schjærin hatten sich einen Audi RS 3 LMS der ersten Generation geteilt.

Gelungenes Heimspiel: Bartosz Groszek war bei seinem Heimspiel in der TCR Eastern Europe in Poznaň in Bestform. Der Pole steuerte seinen Audi RS 3 LMS des Teams Aditis Racing im ersten Sprint auf den zweiten Platz. Im zweiten Rennen gelang dem Tabellenführer auf der Strecke nahe der westpolnischen Stadt Posen mit vier Sekunden Vorsprung sein zweiter Saisonsieg.

Drei Siege in Polen: Jakub Franek blieb mit seinem Audi RS 3 LMS in Poznaň ungeschlagen. Beim dritten Lauf zum Eset Cup gewann der Pole in beiden Sprints die Klasse D4. Im zweistündigen Langstreckenrennen der Serie Mistrzostwa Polski Endurance entschied er bei derselben Veranstaltung erneut seine Klasse für sich.

Podium in Dänemark: Das Audi-Kundenteam Dan Agro Racing erzielte in der Danish Endurance Championship mit dem Audi RS 3 LMS ein Podiumsergebnis. Am zweiten Rennwochenende beendete Stefan Lorenzen das zweite 50-Minuten-Rennen auf dem Jyllandsringen in einem Feld von zehn Klassenteilnehmern an dritter Stelle.