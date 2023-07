Audi gewinnt thailändisches Stadtrennen

Großer Erfolg beim Stadtrennen in Thailand: Der Kurs von Bangsaen mit seiner Lage direkt am Ozean markiert traditionell den Saisonhöhepunkt in der Thailand Super Series. Beim zweiten Saisonlauf der GT3-Serie hatten die Kunden von Audi allen Grund zum Feiern. Im ersten einstündigen Rennen gelang dem Team B-Quik Absolute Racing ein Dreifachsieg. Chris Chia/Lorcan Hanafin gewannen bei ihrem ersten Start für dieses Team im Audi R8 LMS mit 2,2 Sekunden Vorsprung. Platz zwei ging an ihre Teamkollegen Henk Kiks/Eshan Pieris. Den drittplatzierten Audi R8 LMS teilten sich Vincent Floirendo und Audi Sport-Fahrer Markus Winkelhock, die nur drei Zehntelsekunden dahinter ins Ziel kamen. Im zweiten Rennen wiederholte das chinesisch-britische Fahrerduo seinen Sieg vom Vortag. Ihr Audi startete vom Ende des Feldes, weil eine Teilnahme am zweiten Qualifying nach einem Unfall nicht möglich gewesen war. Hanafin verbesserte sich bis auf Platz zwei, Teamkollege Chia übernahm das Cockpit und sicherte sich den Sieg vor einem Ferrari. Einer weiteren Audi-Privatfahrerpaarung gelang ebenfalls der Sprung aufs Podium: Henk Kiks und Eshan Pieris überquerten die Ziellinie als Dritte. Damit war das Kundenteam B-Quik Absolute Racing noch erfolgreicher als beim Auftakt, als es bereits einen Dreifachsieg gefeiert hatte. Chris Chia übernahm an diesem Wochenende auch die Führung in der Audi Sport Asia Trophy für Amateurpiloten.

Vier Podiumsergebnisse auf dem Nürburgring: Am dritten Rennwochenende der Rennserie GTC Race mussten sich die Kundenteams von Audi nach einem Wolkenbruch kurz vor dem Langstreckenrennen GT60 powered by Pirelli im Regen bewähren. Carrie Schreiner/Peter Terting steuerten den Audi R8 LMS von Land-Motorsport im Ein-Stunden-Rennen sicher auf den zweiten Platz. Dabei profitierten sie ganz zum Schluss davon, dass sich Julian Hanses im Audi von Car Collection Motorsport verbremst hatte. Der Nachwuchsfahrer lag mit Fahrerkollege Finn Zulauf nur eine Sekunde dahinter auf Platz drei. Im ersten 30-minütigen Sprintrennen der GTC Race gelang Julian Hanses im Audi der Sieg vor zwei Mercedes-AMG. Im zweiten Sprint war Peter Terting als Dritter bester Audi-Fahrer.

Zwei Audi-Kundenerfolge im deutschen Breitensport: Am dritten Rennwochenende der Spezial Tourenwagen Trophy setzte sich zum ersten Mal Stefan Wieninger durch. Der Audi-Privatfahrer dominierte die beiden 40-minütigen Rennen der deutschen Breitensport-Rennserie am Samstag und am Sonntag. Im ersten Wettbewerb setzte er sich mit 48 Sekunden Vorsprung durch. Im zweiten Rennen lag er 22 Sekunden vor seinem besten Verfolger.