Audi-Kunden mit Titelerfolgen in Europa und China

Starke Debütsaison für Haas RT: Das Audi-Kundenteam Haas RT hat in seiner ersten vollständigen Saison mit dem Audi R8 LMS den GT3-Titel der 24H Series powered by Hankook European Series gewonnen. Beim Finale in Barcelona erzielte die unter der Flagge von Antigua startende Mannschaft von Sandrine Haas den zweiten Platz. Der Finne Miika Panu, der Brite Gavin Pickering, die beiden Belgier Mathieu Detry und Kris Cools sowie Audi Sport-Fahrer Max Hofer aus Österreich bildeten die Fahrermannschaft des Audi R8 LMS mit der Nummer 21. Bei insgesamt 20 Führungswechseln im Verlauf der 24 Stunden lag Haas RT in zwei Rennphasen vorn und war am Ende das einzige Team, das in derselben Runde wie die Sieger lag. Mit 142 Punkten hat die Mannschaft die GT3-Europawertung mit zwei Zählern Vorsprung gewonnen. Platz zwei ging an Scherer Sport PHX als weiteres Audi-Kundenteam, das zudem die Pro-Am-Kategorie für sich entschieden hat, in der Land-Motorsport Rang drei erzielte. In der GT3-Fahrerwertung setzte sich Mathieu Detry mit zwei Punkten Vorsprung vor Elia Erhart und Audi Sport-Fahrer Pierre Kaffer durch, die ihrerseits punktgleich die besten Pro-Am-Fahrer in der Tabelle waren. Ihr Teamkollege Michael Doppelmayr folgte in dieser Klasse auf dem zweiten Platz. Christer Jöns, der die letzten beiden Rennen mit Scherer Sport PHX bestritt, wurde Dritter.

Titelerfolge in China: Mehrere Kundenteams in China haben nach dem Finale der GT Super Sprint Challenge Grund zum Feiern. Hu Bo hat im Audi R8 LMS nach zwei Siegen und fünf weiteren Podiumsplätzen die GT3-Wertung der Rennserie gewonnen, die ausschließlich Amateuren vorbehalten ist. Der Rennfahrer aus China hat seine erste vollständige GT3-Saison erlebt. Sein Einsatzteam Absolute Racing hat sich die Teamwertung vor elf weiteren Mannschaften gesichert. In der markeninternen Audi Sport Asia Trophy für Privatfahrer liegt Hu Bo hinter Tabellenführer Andrew Haryanto. GT3-Aufsteiger Andy Deng vom Team Winhere by HAR entschied die Wertung GT3 Am plus in einem weiteren Audi R8 LMS für sich, nachdem er die Saison im GT4-Sportwagen begonnen hat und in dieser Kategorie Vizemeister ist. Xiao Min hat sich mit dem Team YC Racing nach vier Siegen und zwei Podestplätzen in der Kategorie GT3 Am Masters durchgesetzt.

Doppelerfolg am Grand-Prix-Wochenende: Tanart Sathienthirakul dominierte das nicht zur Meisterschaft zählende Rennwochenende der Thailand Super Series in Singapur. In beiden Einladungsrennen am Grand-Prix-Wochenende gelang dem Fahrer des B-Quik Absolute Racing Teams der Sieg im Audi R8 LMS. Der Pilot aus Thailand hatte sich im Qualifying die Pole-Position gesichert. Neben ihm startete sein chinesischer Teamkollege Vincent Lin in einem weiteren Audi. Das Rennen startete auf der nassen Strecke hinter dem Safety-Car. Sathienthirakul setzte sich bereits früh von seinen Verfolgern ab. Lin, der zunächst Boden verloren hatte, nutzte eine Safety-Car-Phase, um wieder den Anschluss zu finden und danach drei Gegner zu überholen. Das Audi-Fahrerduo behauptete sich anschließend bis ins Ziel des zwölf Runden langen Rennens an der Spitze. Tanart Sathienthirakul gewann mit mehr als zehn Sekunden Vorsprung. Auch im zweiten Rennen setzte sich der Rennfahrer mehr als zehn Sekunden vom Porsche eines Verfolgers ab. Vincent Lin gelang bei seinem Debütwochenende auf dem anspruchsvollen Straßenkurs mit Rang drei ein weiteres Podiumsergebnis.

Näher an die Spitze gerückt: Die beiden Audi Sport-Fahrer Mattia Drudi und Ricardo Feller haben beim vierten von fünf Läufen zum Fanatec GT World Challenge powered by AWS Sprint Cup vor dem Finale weiter aufgeholt. Der Italiener und der Schweizer sind mit zwei Podiumsergebnissen in Valencia zwei Punkte näher an die Tabellenführer von AMG-Mercedes herangerückt und liegen mit nur 7,5 Zählern Rückstand in Schlagdistanz. Im ersten Rennen verbesserte sich das Fahrerduo im Audi R8 LMS des Teams Tresor Orange1 vom zehnten Startplatz bis auf die dritte Position, nachdem zunächst ihr von Platz eins gestarteter Audi Sport-Fahrerkollege und Teamkollege Dennis Marschall bis Runde 21 fast ununterbrochen an der Spitze gelegen hatte. Im zweiten Rennen hatte mit Simon Gachet ebenfalls ein Audi Sport-Pilot die Pole-Position erobert. Erneut begann der einstündige Wettbewerb für Drudi/Feller auf Startposition zehn. Innerhalb der ersten sieben Runden verbesserte sich Mattia Drudi bis auf Platz vier, in Runde elf war er bereits Dritter. Ricardo Feller lag nach dem Fahrerwechsel als Zweiter dicht hinter dem späteren Rennsieger Charles Weerts von BMW und überquerte die Ziellinie mit nur acht Zehntelsekunden Abstand. Insgesamt sechs Audi R8 LMS kamen unter den ersten zehn ins Ziel.

Aufwärtstrend in Japan: Das Team LeMans stand bereits zum zweiten Mal in der japanischen Super-GT-Rennserie auf dem Podium. Nach Platz drei beim vierten Lauf erreichten Yoshiaki Katayama und Roberto Merhi im Audi R8 LMS der Mannschaft von Masabumi Ota auch am sechsten Rennwochenende in Sugo den dritten Platz in einem starken GT300-Feld von 25 Teilnehmern.

Langstrecken-Erfolg in Großbritannien: Peter Erceg und Marcus Clutton setzten sich beim fünften Lauf der British Endurance Championship durch. Das britische Fahrerduo steuerte den Audi R8 LMS auf dem Kurs von Snetterton zum vierten Saisonsieg. Der GT3-Sportwagen des Teams PB Racing gewann nach zwei Rennstunden mit einer Runde Vorsprung.