Audi-Kundenteam startet mit dem Audi RS 3 LMS in der Kumho TCR World Tour 2023

Der Audi RS 3 LMS ist mit 29 Gesamttiteln und 72 weiteren Klassen-Titeln seit 2017 eines der erfolgreichsten Modelle im Programm von Audi Sport customer racing. Allein drei Mal gewann der Tourenwagen die weltweite Auswertung „TCR Model of the Year“. In den vergangenen fünf Jahren war der Einsteiger-Tourenwagen mit 17 Einzelsiegen im WTCR – FIA-Tourenwagen-Weltcup eine feste Größe im Spitzenfeld. Nun folgt 2023 mit der Kumho TCR World Tour eine neue globale Serie für TCR-Rennwagen. Das Audi Sport Team Comtoyou bestreitet diesen Wettbewerb mit zwei hochkarätig besetzten Audi RS 3 LMS.

„Wir freuen uns, dass Jean-Michel Baert mit seinem Team erneut Pionierarbeit leistet und sich ab dem ersten Tag in der neuen Kumho TCR World Tour engagiert, so wie er das damals auch in der FIA WTCR getan hat“, sagt Chris Reinke, Leiter Audi Sport customer racing. „Dafür stellen wir ihm unseren erfahrenen Touren- und Sportwagenpiloten Frédéric Vervisch zur Verfügung, der die Mannschaft bestens kennt. Mit Rob Huff hat Comtoyou Racing einen zweiten absolut versierten und starken Tourenwagen-Experten verpflichtet. Wir drücken der gesamten Mannschaft ganz fest die Daumen.“ In der Kumho TCR World Tour fahren die Teilnehmer um den Kumho TCR World Cup in der Fahrer- und der Teamwertung. Jeweils zwei Qualifyings und zwei Sprintrennen – bei den Veranstaltungen in Australien drei Sprints – stehen an jedem der neun Rennwochenenden im Programm.

Die Austragungsorte verteilen sich auf vier Kontinente. Nach den europäischen Kursen von April bis Juni in Portimão (Portugal), Spa (Belgien), Vallelunga (Italien) und auf dem Hungaroring (Ungarn) folgen im August zwei Läufe in Südamerika. El Pinar (Uruguay) und San Luis (Argentinien) sind für viele internationale Teams Neuland. Mit Sydney und Bathurst stehen im November zwei Termine in Australien im Kalender. Das Stadtrennen im asiatischen Macau beschließt die Saison im November. Dabei gliedert sich die TCR World Tour stets in die lokalen Veranstaltungen, deren Rennformate und in die Starterfelder ein – von der TCR Europe über die TCR Italy, TCR South America, TCR Australia bis zur TCR Asia Challenge. Bereits im Qualifying erhalten die sechs besten Teilnehmer Punkte, im Rennen die ersten 15 Autos im Ziel.

Audi Sport-Pilot Frédéric Vervisch ist 36 Jahre alt, stammt aus Belgien und hat für Audi Sport in der GT3-Disziplin bereits zwei Mal die 24 Stunden auf dem Nürburgring sowie weitere bedeutende Langstreckenrennen gewonnen. Gesamtrang zwei mit dem Comtoyou Team Audi Sport war 2021 sein bestes Tourenwagen-Meisterschaftsergebnis in der FIA WTCR. Der 43 Jahre alte Brite Rob Huff war 2012 Meister im Tourenwagen-Weltcup FIA WTCC, 2020 Meister der TCR Scandinavia und gewann im Vorjahr die WTCR Trophy.

Der Audi RS 3 LMS ist das bis zu 250 kW (340 PS) starke Einsteiger-Modell der Marke für den Kundenrennsport. Audi Sport customer racing vermarktet die zweite Generation des Tourenwagens seit 2021 weltweit und hat bereits mehr als 80 Exemplare an die Kunden übergeben.

Jean-Michel Baert hat das Team Comtoyou Racing Ende 2015 gegründet und mit seinen Fahrern zwei Mal mit dem Audi RS 3 LMS die Fahrerwertung der TCR Europe gewonnen, dazu weitere Klassentitel. Teammanager ist François Verbist, Projektleiter für die TCR World Tour ist Robin Van Hemelrijck. In diesem Jahr bestreitet Comtoyou Racing sein bislang größtes Programm mit 43 Rennen an 30 Wochenenden. Dazu zählen die TCR World Tour mit zwei Audi RS 3 LMS, die TCR Europe mit vier dieser Autos sowie die Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS mit drei Audi R8 LMS.