Audi-Kundenteams gewinnen Titel in Asien

Gelungenes Saisonfinale in China: Audi Sport customer racing Asia erlebte mit seinen Kunden einen starken Saisonabschluss. Der chinesische Nachwuchsfahrer mit dem Pseudonym Rio gewann die GT Super Sprint Challenge. Er steuerte einen Audi R8 LMS des Teams Uno Racing zu fünf Siegen in sechs Rennen. Nachdem die geplanten Finalrennen pandemiebedingt abgesagt wurden, lag Rio 38 Punkte vor seinem nächsten Verfolger. In der Teamwertung lagen am Ende vier Audi-Kundenteams vorn: Climax Racing gewann die Wertung vor Absolute Racing, dem Uno Racing Team und YC Racing. In der China GT Championship gelang dem FAW Audi Racing Team mit Chris Chia beim Rennwochenende in Pingtan ebenfalls ein Titelerfolg. Der Chinese beendete das erste Rennen auf Platz zwei, gewann das zweite Rennen und kam im dritten Rennen auf Platz drei ins Ziel. Somit war dem Privatfahrer der Meisterschaftssieg nicht mehr zu nehmen.

Starkes Finale in Südafrika: Kwanda Mokoena gelang beim Finale der South African Endurance Series ein erfolgreicher Umstieg von der GT4- in die GT3-Version des Audi R8 LMS. Der südafrikanische Nachwuchspilot teilte sich das Cockpit in Killarney im Team Into Africa/Amandla Coal mit seinem Landsmann Andrew Rackstraw und Audi Sport-Pilot Luca Engstler. Mokoena, Rackstraw und Engstler setzten sich nach neun Stunden Renndauer mit drei Runden Vorsprung durch. Damit gelang Nachwuchsfahrer Mokoena der Gesamtsieg in der South African Endurance Championship. Bei derselben Veranstaltung feierte ein weiterer Audi-Kunde beim Finale der South African GT Racing Series zwei Erfolge. Michael Stephen gewann im Audi R8 LMS das erste Ein-Stunden-Rennen und beendete das zweite als Zweiter.