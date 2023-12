Audi-Kundenteams gewinnen weltweit knapp 90 Titel

Jedes einzelne der vier Modelle aus dem aktuellen Programm von Audi Sport customer racing hat dabei seinen Anteil an der Gesamtbilanz. Im Tourenwagensport hat der Audi RS 3 LMS 111 von 331 Rennen sowie fünf Fahrertitel und 22 weitere Klassen gewonnen. Das GT-Einsteigermodell Audi R8 LMS GT4 hat mit 66 Siegen in 196 Rennen und insgesamt fünf Titeln seinen wertvollen Beitrag geleistet. In der kleinen, aber feinen GT2-Szene hat der Audi R8 LMS GT2 neun von 29 Rennen gewonnen und lag am Jahresende in vier Tabellenwertungen vorn. Der Audi R8 LMS in GT3-Version schließlich hat seine überwältigende Erfolgsbilanz weiter ausgebaut: 111 Siege in 320 Rennen und 46 gewonnene Tabellen-Kategorien sind erstklassig. Zu den besonders namhaften Erfolgen zählen der Gewinn der beiden Sprint-Rennserien Fanatec GT World Challenge powered by AWS in Europa durch Mattia Drudi/Ricardo Feller von Tresor Orange1 und in Australien durch Liam Talbot vom Team Shannons.

Im GT2- und GT4-Sport, für die keine weltweiten Wertungen bestehen, haben die Kunden jeweils die ranghöchsten Kategorien auf europäischer Ebene gewonnen. Ebenso ging im Tourenwagensport der Titel in der TCR Europe an Audi. Insgesamt kommen die vier Modelle von Audi Sport customer racing auf eine Siegquote von 33,9 Prozent, haben also durchschnittlich jedes dritte Rennen gewonnen.

Das 2009 begonnene Kundensportprogramm der Marke hat bis heute 489 weltweite Meisterschaftstitel in Gesamt- oder Klassenwertungen erbracht. 16 Gesamtsiege bei 24-Stunden-Rennen und viele weitere Langstreckenerfolge komplettieren diese übergreifende Betrachtung. Mit der Saison 2023 enden die strategischen Einsätze von Audi Sport customer racing, die das Unternehmen parallel zu den umfassenden Programmen der Kunden verwirklicht hat. Dennoch dürfen sich Rennserien, das Publikum und die Medien weiterhin über spannenden Motorsport im Zeichen der Vier Ringe freuen: Auch in Zukunft setzen viele Kunden in weltweiten Kategorien auf die Produkte und Dienstleistungen von Audi Sport customer racing. So wie bisher dürfen sie sich auch weiterhin auf den gewohnten Service inklusive einer lückenlosen Teileversorgung von Audi Sport und seinen regionalen Partnern in Asien, Australien, Europa und Kanada verlassen.