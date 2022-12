Audi nimmt Podium bei der Rallye Dakar ins Visier

Mattias Ekström, als Neunter Vorjahresbester von Audi, lobt die Mannschaft: „Die Details im Cockpit, unsere Abstimmungspläne, die Instruktionen, das Üben der Reifenwechsel, die Suche nach dem Optimum: Wir sind wirklich gründlich an die Arbeit gegangen. Detailentscheidungen etwa zur Wahl der Federn machen wir abhängig von der Route, ob wir eher auf steinigem Untergrund oder im Sand fahren.“ Sein Beifahrer Emil Bergkvist notierte in Marokko einen spürbaren Schritt nach vorn: „Dort haben wir das Roadbook besser verstanden. Damit können wir auf einem höheren Niveau fahren und konstanter sein. Ebenso haben wir uns mit den Ingenieuren eine gute Strategie für die Rallye erarbeitet.“

Stéphane Peterhansel, mit 14 Siegen Rekordhalter bei der Rallye Dakar, startet zum 35. Mal bei dem Wüsten-Klassiker. „Wir haben im Lauf des Jahres Selbstvertrauen gewonnen“, urteilt der Franzose. „Die Haltbarkeit des Autos ist sehr gut. Es herrscht spürbar weniger Stress im gesamten Team. Drei Parameter geben den Ausschlag: Die Technik, die Leistungen von uns Fahrern und die der Beifahrer. Ich erwarte sehr starke Konkurrenten von Toyota und BRX.“ Edouard Boulanger teilt die Auffassungen seines Fahrers und hat die Konkurrenz fest im Blick: „Wir sind in einer ganz anderen Situation als vor einem Jahr. Der Geist im Team ist anders, alle kennen die Dakar nun. Die Atmosphäre ist bestens. Jeder Konkurrent hat aber auch neue Spezifikationen im Auto. Wir wissen noch nichts über die neuen Kräfteverhältnisse.“

Für den dreimaligen Dakar-Sieger Carlos Sainz steht die spürbare Entwicklung des Teams in kürzester Zeit im Mittelpunkt: „Man kann die aktuelle Situation nicht mit der vor einem Jahr vergleichen. Die Erfahrung mit dem neuen Auto hilft sehr, deshalb ändern sich auch unsere Ziele. 2022 waren wir vorsichtig, und jetzt hoffen wir, dass wir um die Spitze fahren können. Die größte Herausforderung bleibt die Dakar selbst. Jeder Tag birgt Überraschungen.“ Sein Copilot Lucas Cruz fühlt sich für diese Situationen bestens gewappnet: „Wir haben das neue Auto sehr gründlich kennengelernt, um es im Zweifel auch selbst reparieren zu können. Für uns werden die Prüfungen im Empty Quarter das Highlight. Vor uns liegt eine lange Dakar mit zusätzlichen Tagen in der Wüste.“

Sven Quandt von Q Motorsport, bringt seine jahrzehntelangen Erfahrungen als Fahrer und Teamchef auf den Punkt: „In diesem Jahr waren wir rechtzeitig fertig und haben die Autos per Schiff losgeschickt. Vor einem Jahr mussten wir sie noch per Flugzeug transportieren, so spät war es. Seit der Verschiffung fallen aber immer noch viele Vorbereitungen – auch mit der FIA und Planungen für die Dakar an. So zuversichtlich wir auch sind, so darf man bei der Dakar doch nie zu selbstbewusst sein. Es geht nicht nur um die Performance von Technik und Menschen, sondern auch um Glück. Und das kann man nicht vorhersehen. Aber wir sind gut vorbereitet. In diesem Jahr enthält die Route wieder richtig hohe Dünen, im vergangenen Jahr waren die Dünenpassagen eher einfach. Die Rallye verlangt uns allen viel ab: Sie dauert zwei Wochen, doch ab der Ankunft sind wir faktisch drei Wochen in der Wüste. Offen ist, wie gut unsere Gegner sind. Keiner hat 2022 seine ganze Leistungsfähigkeit gezeigt. Vielleicht sehen wir im Januar erst nach zwei, drei oder vier Tagen, wer wirklich wie stark ist.“

Audi berichtet von der Rallye Dakar 2023 auf seinen Audi-Official- und Audi Sport-Social-Media-Kanälen (Facebook und Instagram) und führt sein erfolgreiches Videoformat – die „Inside Dakar“-Show – auf Facebook und Audi MediaTV auch im neuen Jahr fort. Aktuelle Interviews mit Fahrern, Beifahrern und dem Team vermitteln einen direkten Eindruck von den abwechslungsreichen Tagesetappen. Routeninformationen, tägliche Wiki-Hintergrundvideos zu wissenswerten Grundlagen sowie Behind-the-Scenes-Beiträge komplettieren die Mischung aus sportlicher Unterhaltung und Information. Im Audi MediaCenter können Medienschaffende umfassendes Material für ihre Arbeit finden: hochauflösendes Bildmaterial, Videosequenzen, eine Basisinformation, Infografiken sowie ein Vorbericht, ein Zwischenbericht am Ruhetag und ein Abschlussbericht runden das Angebot von Audi ab. Der Fernsehsender Eurosport schließlich begleitet die Rallye Dakar wie gewohnt durch seine tägliche Berichterstattung.

