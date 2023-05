Audi R8 LMS im osteuropäischen Eset-Cup vorn

Starker Start in die neue Saison: Der Schwede Kevin Engman begann die Saison in der TCR Denmark mit einem Sieg. Am ersten Rennwochenende auf dem Jyllandsringen gewann der Privatfahrer im Audi RS 3 LMS den zweiten Sprint. Als Zweiter im dritten Sprint war er erneut bester von sechs Audi-Piloten im Feld.

Siegreicher Saisonauftakt: Beim ersten Lauf der Sports Car Championship Canada presented by Michelin gewann Justin di Benedetto im ersten Sprint die TCR-Wertung im Audi RS 3 LMS. Mit Dean Baker auf Platz drei erreichte ein weiterer Audi-Privatfahrer in Mosport ein Podiumsergebnis. Baker gewann anschließend das zweite Rennen, während Ron Tomlinson in einem weiteren Audi Rang drei erreichte. Nach seinem Sieg im dritten Rennen vor Audi-Markenkollege Richard Boake führt Baker die TCR-Wertung mit zehn Punkten Vorsprung an.

Guter Start im Langstreckensport: Stefan Lorenzen erzielte beim Beginn der Danish Endurance Championship auf dem Jyllandsringen im ersten Lauf den dritten Platz. Der Däne steuerte einen Audi RS 3 LMS des Teams Dan Agro Racing.

Pokale in Österreich: Bas Koeten Racing kehrt vom zweiten Lauf der Supercar Challenge mit zwei Trophäen zurück. Laurens de Wit überquerte im ersten Rennen auf dem Red Bull Ring im Audi RS LMS die Ziellinie als Zweiter seiner Klasse und erreichte Platz drei im zweiten Rennen.

Podiumsergebnisse im Eset Cup: Das Team Aditis Racing beendete den dritten Lauf zur Eset Endurance-Serie auf dem Red Bull Ring auf Platz zwei. Der Tscheche Radim Adámek und der Pole Bartosz Groszek hatten sich im Cockpit des Audi RS 3 LMS abgewechselt.