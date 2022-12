Audi RS 3 LMS zum dritten Mal bestes TCR-Modell

Fünf Fahrertitel haben Privatiers in der abgelaufenen Saison mit dem Audi RS 3 LMS eingefahren, hinzu kommen 18 weitere Siege in zusätzlichen Meisterschaftskategorien in aller Welt. Zwei herausragende Einzelergebnisse krönen die sportliche Erfolgsbilanz: Filipe Souza hat das renommierte Macau Guia Race gewonnen und Tom Coronel hat eine Goldmedaille bei den FIA Motorsport Games geholt – beide am Steuer des RS 3 LMS gen II.

Bis Jahresende hat Audi Sport customer racing bereits 80 Exemplare des erst 2021 vorgestellten neuen Tourenwagens gebaut. Vom bewährten und weiterhin beliebten Vorgängermodell, das in Kundenhand ebenfalls seinen Beitrag zum „TCR Model of the Year“ leistet, sind zwischen 2016 und 2021 insgesamt 180 Rennwagen entstanden und ausgeliefert worden.