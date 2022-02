Audi stärkt Region als „guter Nachbar“ und wird Titelsponsor beim Ingolstädter Triathlon

Zum zwölften Mal findet am 29. Mai 2022 der Audi Triathlon Ingolstadt statt. Der Wettbewerb gehört mit inzwischen 3.000 Sportler_innen zu den Top 3 seiner Art in Deutschland. Ab diesem Jahr ist Audi auch Titelsponsor und will den Ingolstädter Triathlon gemeinsam mit den anderen Partnern und dem Veranstalter weiterentwickeln und neu positionieren. Dieses weit über die Region hinaus bekannte Sportereignis ist ein wichtiger Baustein des Corporate-Citizenship-Engagements der Vier Ringe am Standort Ingolstadt.

Als „guter Nachbar“ fördert Audi im Rahmen seines Corporate-Citizenship-Engagements sportliche Highlight-Events an den Produktionsstandorten weltweit. Ein Beispiel dafür ist der Audi Triathlon Ingolstadt am 29. Mai 2022, bei dem auch zahlreiche Audianer_innen wieder um Bestzeiten schwimmen, Rad fahren und laufen werden.

Fast 3.000 Sportler_innen – Einsteiger, ambitionierte Hobby-Triathlet_innen und Profis – gehen Ende Mai über die verschiedenen Distanzen an den Start. „Sport ist für mich die schönste Art, sich mit sich selbst und anderen zu messen“, sagt Markus Duesmann, Vorstandsvorsitzender der AUDI AG. Der Triathlon Ingolstadt habe enorm an Bedeutung gewonnen und ziehe immer mehr Menschen in die Region. „Wir freuen uns, dass wir die Veranstaltung mit einer Ausweitung unseres Sponsorings als Namenspartner stärken können.“