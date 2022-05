Audi stattet Frauenmannschaft des FC Bayern München mit Fahrzeugen aus

Die Frauenfußballabteilung des FC Bayern München, gegründet am 7. Juni 1970, zählt zu den erfolgreichsten Teams und holte schon 1976 die erste Deutsche Meisterschaft. 2012 gewannen die Münchnerinnen den DFB-Pokal sowie 2015, 2016 und zuletzt 2021 drei weitere Deutsche Meisterschaften. In dieser Saison erreichte die Mannschaft das Champions-League-Viertelfinale gegen Paris St. Germain sowie das DFB-Pokal-Halbfinale und wurde in der Frauen-Bundesliga Vizemeister. Seit 2002 steht Audi an der Seite des erfolgreichsten deutschen Fußballklubs, seit 2011 ist die Marke mit den Vier Ringen zudem Anteilseigner an der FC Bayern München AG. Seit 2021 unterstützt Audi auch die Frauenfußballmannschaft des FC Bayern.