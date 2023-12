Rallye Dakar 2024: Team Audi Sport vor großer Aufgabe

343 Teilnehmer haben sich für die 46. Ausgabe der Rallye Dakar angemeldet. Sie starten mit 72 Autos der Klassen T1 und T2, mit 42 weiteren Modellen in der Klasse T3, mit 36 kleineren SSV-Fahrzeugen, 46 Lastwagen sowie 137 Motorrädern und 10 Quads. „Wir messen uns mit sehr starken und erfahrenen Kontrahenten“, ist sich Rolf Michl sicher. „Wir erwarten, dass wie in jedem Jahr die Kräfteverhältnisse erst während der Rallye wirklich erkennbar werden.“ Carlos Sainz erkennt viele starke Gegner: „Definitiv zählen Dakar-Sieger Nasser Al-Attiyah und Rallye-Weltmeister Sébastien Loeb im Prodrive Hunter dazu. Toyota hat mit Giniel de Villiers ebenfalls einen früheren Sieger am Start und eine Reihe guter jüngerer Fahrer in seinem Aufgebot. Und unseren neuen Wettbewerber Ford mit dem ehemaligen Sieger Nani Roma werden wir gewiss nicht unterschätzen.“ Das Team Audi Sport geht im dritten Jahr in Folge mit seinem unveränderten Fahreraufgebot ins Rennen. Mattias Ekström bringt als DTM-Champion, Rallycross-Weltmeister, 24-Stunden-Rennsieger und Champion einer Tourenwagen-Elektrorennserie die wohl größte Vielfalt an Erfahrungen und Erfolgen mit. „Ich habe viel gelernt, seit ich als Rookie 2020 erstmals dabei war“, sagt Ekström. „Unsere Konkurrenten sind erfahren und schnell. Ich habe so viel trainiert und bin so viel gefahren wie möglich, um bereit zu sein. Mein Beifahrer und ich haben unser Tempo und unser Verständnis des Sports weiter gesteigert.“ Sein Navigator ist sein schwedischer Landsmann Emil Bergkvist, der sich rasch auf die Rallye Dakar eingestellt hat. „Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe, denn unsere Lernkurve zeigt immer weiter nach oben“, sagt der Beifahrer, der erst seit der Zusammenarbeit mit Mattias Ekström vom Fahrer- auf den Nebensitz gewechselt ist. Stéphane Peterhansel ist als 14-maliger Gewinner der einsame Rekordhalter bei der Rallye Dakar. Er vertraut auf die Ansagen seines französischen Landsmannes Edouard Boulanger, der ihn bereits bei einem Sieg begleitet hat. Der zweimalige Rallye-Weltmeister Carlos Sainz ist ein Gigant seines Sports. 2009 war er erstmals mit Lucas Cruz als Beifahrer unterwegs, bis heute haben die beiden Spanier drei Mal gemeinsam die Rallye Dakar gewonnen. Sie sind die am längsten verbundene Fahrer-Beifahrer-Kombination bei Audi. „Die bevorstehende Dakar wird hart, aber wir haben uns gründlich darauf vorbereitet“, ist sich Lucas Cruz sicher. „Physisch stand bei mir Radfahren und Joggen am Berg im Programm, dazu Übungen im Sportstudio. Mental bereite ich mich mit einem Sportpsychologen vor. Dies hilft mir bei Reaktionsschnelligkeit und Multitasking-Aufgaben.“