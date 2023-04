Drei Kundenteams von Audi Sport in der DTM

Audi Sport customer racing vertraut auch 2023 in der DTM auf einen starken Kundenstamm. Drei etablierte Teams – darunter eine rennsporterfahrene Aufsteigermannschaft aus dem Tourenwagensport – bestreiten mit dem Audi R8 LMS die traditionsreiche Rennserie, die in diesem Jahr unter neuen Vorzeichen ausgetragen wird.

„Die DTM bietet Audi Sport zusammen mit den erfahrenen Kundenteams hervorragende Möglichkeiten“, sagt Audi-Motorsportchef Rolf Michl. „Wir können auf dem wichtigen Performance-Markt Deutschland mit dem Audi R8 LMS spannenden Motorsport im Wettkampf mit erstklassiger Konkurrenz betreiben.“ Die DTM geht unter neuen Vorzeichen in die Saison 2023, nachdem der ADAC am 2. Dezember 2022 die Markenrechte erworben hat. Der Kalender umfasst acht Veranstaltungen, verteilt auf Deutschland, die Niederlande und Österreich. Die 1984 gegründete Rennserie startet vom 26. bis 28. Mai in Oschersleben in ihre neue Saison. Audi-Piloten haben die DTM seit 1990 bereits zwölf Mal gewonnen.

„Wir erwarten, dass die nunmehr vom ADAC ausgerichtete DTM 2023 durch eine hohe Leistungsdichte, spannende Rennen und eine zukunftsorientierte Ausrichtung geprägt sein wird“, sagt Chris Reinke, Leiter Audi Sport customer racing. „Umso schöner ist es, dass wir uns auf leistungsstarke Partnerteams mit großem Wissen verlassen können.“ Das Team ABT Sportsline aus Kempten im Allgäu mit ABT Motorsportdirektor Martin Tomczyk war in den vergangenen beiden Jahren mit Platz drei von Kelvin van der Linde (2021) sowie von René Rast (2022) jeweils das beste Audi-Kundenteam in der DTM. Es hat damit im Vorjahr maßgeblich zum Gewinn des Markentitels von Audi beigetragen. In diesem Jahr vertraut die Mannschaft, die 2002, 2004, 2007, 2008 und 2009 den DTM-Champion gestellt hat, erneut auf Kelvin van der Linde aus Südafrika und den Schweizer Audi Sport-Fahrer Ricardo Feller.

Die Mannschaft von Attempto Racing aus Hannover verdoppelt ihr Engagement mit einem neuen Partner: Teamchef Arkin Aka hat im Vorjahr mit einem Privatfahrer in einem einzelnen Audi R8 LMS erste Erfahrungen und Meisterschaftspunkte gesammelt hat. Nun ist er eine Partnerschaft mit Ferdinando Geri eingegangen. Die Mannschaft setzt in diesem Jahr unter dem Namen Tresor Orange1 auf zwei Audi Sport-Fahrer. Der Schweizer Patric Niederhauser und der Italiener Mattia Drudi haben beide bereits im R8 LMS Titel gewonnen. Seit 2005 existiert das norddeutsche Team, seit 2018 zählt es zum Kreis der Kunden von Audi Sport customer racing und hat für die Marke wiederholt bei strategischen Einsätzen Podiumsergebnisse eingefahren.

Den Aufstieg von den Tourenwagen in die GT-Disziplin wagt der langjährige Rennfahrer und heutige Teamchef Franz Engstler, der ebenso wie ABT Sportsline im Allgäu beheimatet ist. Das Liqui Moly Team Engstler aus Wiggensbach hat zahlreiche nationale und internationale Rennsport-Titel gewonnen, zuletzt in der TCR-Tourenwagenkategorie. Luca Engstler, seit dem Vorjahr Audi Sport-Fahrer, pilotiert den Audi R8 LMS aus dem elterlichen Unternehmen 2023 erstmals in der DTM.