Erfolgreicher Saisonstart für Audi in Neuseeland

Erster Sieg für neuen Audi RS 3 LMS in TCR Italy: Bereits am zweiten Rennwochenende gelang dem Audi RS 3 LMS gen II in Kundenhand der erste Saisonsieg in der TCR Italy. In der mit 30 Teilnehmern hervorragend besetzten Rennserie startete Gil Rubén Fernàndez in Imola von der Pole-Position in den zweiten Sprint. Waren die ersten Tage der Veranstaltung verregnet und der Himmel bedeckt, so hatte das Team Auto Club RC2 Valles eine perfekte Abstimmung des Audi für den trockenen und sonnigen Rennsonntag erarbeitet. Fernàndez führte vom Start weg, musste nach einem kleinen Fehler in Runde 5 allerdings Michele Imberti die Führung überlassen. Nach einer Safety-Car-Phase überholte der Audi-Privatfahrer in Runde 10 seinen Vordermann wieder. So gelang ihm am Ende sein erster Saisonsieg mit knapp einer halben Sekunde Vorsprung vor Verfolger Imberti im Hyundai. Gil Rubén Fernàndez verbesserte sich mit diesem Erfolg vom zwölften auf den fünften Tabellenrang.