Podiumserfolge für Audi-Kunden in Europa und Afrika

Zweimal in Le Mans auf dem Podium: Das Team WRT feierte mit dem Audi R8 LMS zwei zweite Plätze auf der französischen Traditionsrennstrecke. Im Rahmenprogramm der 24 Stunden von Le Mans ging der dritte Lauf zum Le Mans Cup an den Start – eine Rennserie für LMP3- und GT3-Sportwagen. In einem spannenden ersten Rennen trennten die vier schnellsten Teilnehmer am Ende nur 1,5 Sekunden. Die Brüder Maxime und Arnold Robin aus Frankreich kamen nach zwölf Runden im Audi des belgischen Teams mit nur sechs Zehnteln Rückstand als Zweite der GT3-Wertung ins Ziel. Im zweiten Rennen lieferte sich Maxime Robin noch in der letzten Runde ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Honda-Pilot Kasper Jensen, das der Däne knapp gewann. So belegten die Brüder Robin mit wiederum sechs Zehnteln Rückstand erneut die zweite Position.

Zwei Pokale in Zwartkops: Charl Arangies freute sich beim vierten Lauf der G&H Extreme Supercars Series in Südafrika über zwei Pokale. Der einheimische Audi-Privatfahrer erreichte im R8 LMS in den beiden Sprints auf dem Kurs von Zwartkops jeweils den zweiten Platz hinter Jonathan du Toit.