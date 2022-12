Rekordsaison von Audi Sport customer racing

Zu den herausragenden Einzelerfolgen zählen die 24-Stunden-Rennsiege des Teams MS7 by WRT in Dubai und des Audi Sport Team Phoenix auf dem Nürburgring, beide mit dem Audi R8 LMS in GT3-Version. Erstmals gelang auch der GT2-Variante ein Triumph über diese Distanz mit dem Team PK Carsport in Zolder.

Neben den Einzelrennen ist in diesem Jahr auch die Zahl der Meistertitel bemerkenswert. In 24 Fällen haben ein oder mehrere Audi-Piloten die Fahrerwertungen ihrer Rennserien gewonnen. Wiederum waren alle vier Produkte des aktuellen Modellprogramms beteiligt. Die Titel des Audi R8 LMS in der GT World Challenge Europe und Australia stechen hervor, ebenso in China, Malaysia, Neuseeland und erstmals in der South African Endurance Series. Hinzu kommen die Titel in den europäischen GT2- und GT4-Rennserien. Der Tourenwagen Audi RS 3 LMS hat unter anderem die TCR Europe und die TCR Eastern Europe gewonnen, dazu Serien in Kanada und im Baltikum. Darüber hinaus gingen 52 weitere Wertungen wie etwa Klassen- oder Divisionstitel vom nationalen Clubsport bis zum internationalen Spitzensport an die Mannschaften mit den Vier Ringen.