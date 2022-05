Sieben Audi R8 LMS beim 24-Stunden-Jubiläum

Pünktlich zur 50. Ausgabe des größten Langstreckenrennens der Welt ist Audi Sport customer racing mit einem vollen Dutzend Rennwagen in verschiedenen Serien und Klassen bereit für die nächste Herausforderung. Seit seinem ersten Sieg im Jahr 2012 ist der Audi R8 LMS der erfolgreichste Rennwagen in diesem Zeitraum bei den 24 Stunden Nürburgring. Vom 26. bis 29. Mai geht es für Audi um die Gesamtwertung, aber auch um Erfolge in der Pro-Am-Kategorie, in der TCR-Klasse sowie im WTCR – FIA-Tourenwagen-Weltcup, der seine zweite Veranstaltung austrägt.

„Das Jubiläum des größten Autorennens der Welt wird ein Fest für die vielen Fans, die nach zwei Jahren Pandemie endlich wieder in großer Zahl kommen dürfen“, sagt Chris Reinke, Leiter Audi Sport customer racing. „Das 24-Stunden-Rennen hat seit 1970 Geschichte geschrieben, und wir haben seit 2009 mit dem R8 LMS zahlreiche Erfolge gefeiert. Für uns geht es bereits um den sechsten Sieg innerhalb von nur einem Jahrzehnt. Die Fans bekommen bei dieser Veranstaltung viel geboten und dürfen sich auf spannenden Motorsport freuen.“ Sieben GT3-Sportwagen von Audi zählen zum Feld der 138 GT- und Tourenwagen. In den Jahren 2012, 2014, 2015, 2017 und 2019 hat der Audi R8 LMS den 24-Stunden-Klassiker gewonnen. Dabei hat er 2014 erstmals die Marke von 4.000 Kilometern durchbrochen und einen bis heute gültigen Distanzrekord aufgestellt.