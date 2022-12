Siebter GT-Sprinttitel in Australien für Audi

Für Shahin war es nicht nur der zweite australische Titel in Folge, sondern insgesamt der dritte am Steuer eines Audi R8 LMS. Er ist 2019 der historisch letzte Gewinner des Audi Sport R8 LMS Cup in Asien gewesen. Das Melbourne Performance Centre von Troy Russell und Lee Burley hat als langjähriger Vertragspartner von Audi Sport customer racing in Australien und als Einsatzteam in der abgelaufenen Saison sieben von elf Sprintrennen mit dem Audi R8 LMS gewonnen. Hinter Shahin belegte Liam Talbot Platz zwei in der Pro-Am-Tabellenwertung, während Gary Higgon/Paul Stokell die Amateurfahrerwertung gewonnen haben. Auch in der GT Trophy-Wertung setzte sich ein Audi-Kunde durch: Michael Kokkinos vom Team Launch Racing entschied die Wertung für ältere Fahrzeugjahrgänge in einem Audi R8 LMS ultra vor Markenkollege Brad Schumacher für sich. Damit hat Audi Sport customer racing neben sechs Titeln in der europäischen GT World Challenge drei weitere Titel im australischen Pendant der beliebten GT-Rennserie verbucht.