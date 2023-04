Siege für alle vier Rennsportmodelle von Audi Sport

Dreifacherfolg in Thailand: Das Team B-Quik Absolute Racing begann die Titelverteidigung in der Thailand Super Series mit einem Dreifachsieg. Vorjahresmeister Akash Nandy aus Malaysia, der zum Fahrerkader von Audi Sport Asia zählt, gewann mit dem Thailänder Adisak Tangphuncharoen das erste Rennen der Serie in Buriram. Bei seinem GT3-Debüt hatte sich Tangphuncharoen im Audi R8 LMS des Teams B-Quik Absolute Racing für Startplatz eins qualifiziert. Beim Start büßte er jedoch eine Position ein und übergab sein Auto beim Boxenstopp an zweiter Stelle. Zudem erhielt er eine Fünf-Sekunden-Strafe, weil er jenseits der Streckenbegrenzung fuhr. Nach dem Boxenstopp gelang es Teamkollege Akash Nandy, die Führung zu übernehmen und einen großen Vorsprung aufzubauen. Trotz der Strafe gewann das Duo das Rennen noch immer mit 7,6 Sekunden Vorsprung. Dahinter folgten zwei weitere Audi aus demselben Team: Das chinesische Fahrerduo Sun Jingzu und Cheng Congfu erreichte den zweiten Platz vor dem Philippiner Vicente Floirendo und Audi Sport-Fahrer Markus Winkelhock. Im zweiten Rennen waren Sun Jingzu und Cheng Congfu als Dritte die schnellste Audi-Mannschaft. Henk Kiks, der einen vierten Audi steuerte und Platz fünf als bestes Ergebnis verbuchte, belegt in der Zwischenwertung der Audi Sport Asia Trophy für Privatfahrer nun Platz zwei hinter Andrew Haryanto.

Siegreicher Saisonauftakt in Neuseeland: Jonny Reid und Sam Fillmore haben als Titelverteidiger den Auftakt der New Zealand Endurance Championship im Audi R8 LMS gewonnen. In Hampton Downs setzte sich Reid auf nasser Strecke zunächst von Verfolger Ant Pedersen im Mercedes ab, der jedoch auf abtrocknender Strecke in der letzten Rennstunde wieder näherkam. Ein Reifenschaden zwang den Verfolger zu einem Boxenstopp, bei dem die Mercedes-Mannschaft auf Slicks wechselte. Reid, der den Audi gegen Ende wieder von Teamkollege Fillmore übernommen hatte, stoppte zwei Runden später und ließ ebenfalls profillose Reifen aufziehen. So gewannen die Vorjahresmeister in ihrem Audi des Teams IMS am Ende mit mehr als 23 Sekunden Vorsprung.