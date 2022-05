Siegreiches Wochenende für Audi RS 3 LMS und Audi R8 LMS GT2

Erstes Podiumsergebnis seit der Rückkehr: René Rast stand am zweiten Rennwochenende der DTM zum ersten Mal in diesem Jahr auf dem Podium. Der dreimalige Champion, der in diesem Jahr in die Serie zurückgekehrt ist, war auf dem Lausitzring vom zweiten Startplatz ins Rennen gegangen. Sein Kemptener Team hat die Abstimmung seines R8 LMS von Samstag auf Sonntag deutlich verbessert und ihm damit den Start aus der ersten Reihe ermöglicht. Nach 36 Rennrunden fehlten Rast als Drittem nur 1,817 Sekunden auf den Sieger. Die Marke Audi, die durch die Teams ABT, Attempto Racing und Rosberg in der DTM vertreten ist, belegt nach zwei von acht Veranstaltungen den zweiten Platz in der Tabelle der Hersteller.

Überzeugende Leistung in Le Castellet: Das Team Olimp Racing feierte beim zweiten Lauf der International GT Open sein bislang bestes Ergebnis. Obwohl der Audi R8 LMS des polnischen Kundenteams nur an elfter Stelle ins Rennen gegangen war, verbesserten sich Marcin Jedlinski und Karol Basz bis auf den zweiten Platz. Nach dem Boxenstopp in Runde 13 kehrte Karol Basz als Neunter auf die Strecke zurück und lieferte sich gegen Ende einen spannenden Wettkampf mit zwei Ferrari und einem McLaren. Während dieser Aufholjagd gelang ihm die schnellste Rennrunde im Feld der 20 GT3-Sportwagen. In Runde 26 lag der Pole erstmals an dritter Stelle. Drei Runden später überholte er seinen Vordermann und sicherte sich Platz zwei. Damit war das Team die beste Pro-Am-Mannschaft im Ziel.