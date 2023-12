Starker Auftritt der Audi-Kundenteams in Asien

Weiterer Titelerfolg in China: Das FAW Audi Racing Team hat die China Endurance Championship gewonnen. Cheng Congfu, der bereits seine zehnte Saison für Audi Sport customer racing Asia absolviert, setzte sich in der Pro-Am-Wertung nach vier Läufen vor seinem Teamkollegen Chris Chia durch. Nach einem Unfall in der Anfangsphase auf dem Kurs von Chengdu musste der Audi R8 LMS mit der Nummer 1 allerdings zu Reparaturen an die Box kommen. So erreichten Cheng Congfu und Teamkollege Hu Bo das Ziel nach zweieinhalb Rennstunden mit sechs Runden Rückstand auf Platz sechs. Der Titel war Cheng allerdings nicht mehr zu nehmen. Der Rennsieg ging an das Team Winhere by HAR mit seiner Fahrerpaarung Deng Yi und Xu Zheyu im Audi R8 LMS. Das Team Climax Racing sicherte sich in einem weiteren Audi Platz zwei mit Liu Hangcheng/Li Chao/Lv Wei. Dadurch gewann Climax Racing den Teamtitel. Nach dem Sieg von Hu Bo in der GT Super Sprint Challenge (GTSSC) im September ist es in der aktuellen Saison bereits der zweite Titel eines Audi-Kundenteams in China und der 14. GT3-Titel weltweit.