Starkes Wochenende für den Audi RS 3 LMS

Siegreicher Auftakt in Kanada: Mit Verspätung starteten die Teams in die neue Saison der Sports Car Championship Canada presented by Michelin. Nachdem ein starker Sturm die Austragung des regulären Saisonbeginns vor zwei Wochen verhindert hatte, standen in Calabogie 100 Kilometer westlich von Ottawa die ersten beiden 40-Minuten-Rennen des Jahres auf dem Programm. Die Kunden von Audi dominierten die Veranstaltung. Bereits im Qualifying führten fünf Audi RS 3 LMS das TCR-Feld der zehn Teilnehmer an. Das gleiche Bild ergab sich im ersten Rennen: Jerimy Daniel gewann für TRC Motorsport von der Pole-Position mit 24 Sekunden Vorsprung vor Teamkollege Jean-François Hevey. Dahinter folgten Ron Tomlinson von TWOth Autosport, Richard Boake von Blanchet Motorsports und Justin di Benedetto aus dem Team GameLancer. Im zweiten Rennen überholte Hevey in der letzten Runde Teamkollege Daniel und gewann die TCR-Wertung mit 0,827 Sekunden Vorsprung. Rang drei ging an Boake, gefolgt von Tomlinson, di Benedetto sowie Ed Killeen in einem sechsten Audi. Daniel und Hevey liegen in der Tabelle nun mit je 75 Punkten gleichauf an der Spitze. Mit 21 Zählern Abstand folgen Boake und di Benedetto punktgleich auf der nächsten Position.

Gelungener Start ins neue Jahr: Noch nie war Audi Sport customer racing in der TCR Scandinavia so stark vertreten wie in der Saison 2022. Acht der 15 Teilnehmer vertrauten beim Saisonauftakt auf den Audi RS 3 LMS. Auf dem Kurs von Ljungbyhed ganz im Süden von Schweden gelang dem langjährigen Audi-Kunden Tobias Brink von Position drei ein guter Start. Der Schwede vom Team Brink Motorsport überholte in seinem neuen Audi RS 3 LMS seinen Konkurrenten Oliver Söderström, der mit dem Team Lestrup Racing ebenfalls auf die zweite Generation des TCR-Tourenwagens von Audi setzt. Nach 18 Runden überquerte Brink die Ziellinie als Zweiter eine halbe Sekunde vor Söderström, gefolgt von Hugo Nerman und Andreas Bäckman in zwei weiteren Audi RS 3 LMS gen II. Während Tobias Brink Tabellenzweiter der Fahrerwertung ist, liegt Brink Motorsport in der Teamwertung gleichauf mit dem Cupra Dealer Team an der Spitze. In der Juniorwertung führt Audi-Pilot Söderström vor Markenkollege Nerman.