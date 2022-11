TCR-Sieg für Audi-Kundenteam in Australien

Sieg beim Finale in der TCR Australia: Will Brown gewann das letzte Rennen der TCR Australia 2022. Der Pilot des MPC Team Liqui Moly sicherte sich damit in Bathurst im zweiten Sprint die Vizemeisterschaft in einem Audi RS 3 LMS der ersten Generation. Von Platz drei verbesserte sich Brown nach sechs Runden auf die zweite Position. Nachdem das Feld zwei weitere Mal Start und Ziel passiert hatte, übernahm der Audi-Privatfahrer die Führung. Hyundai-Pilot Bailey Sweeny verdrängte Brown fünf Runden vor Schluss zwar von Position eins, doch der Audi-Pilot setzte sich in der letzten Runde wieder an die Spitze. Damit gelang ihm sein erster Sieg, nachdem ihm am vorherigen Rennwochenende in Sandown sein ursprünglicher erster Saisonerfolg einen Monat später durch eine Fünf-Sekunden-Strafe nachträglich wieder aberkannt worden war. Zusammen mit vier Erfolgen von Jay Hanson im Audi RS 3 LMS gen II haben die Audi-Piloten des Melbourne Performance Centre in diesem Jahr insgesamt fünf Rennen der TCR Australia gewonnen.

Podiumsergebnis im Weltcup: Nathanaël Berthon gelang beim achten Lauf zum WTCR – FIA Tourenwagen-Weltcup in Bahrain das beste Ergebnis aller sechs Audi-Fahrer. Der französische Audi Sport-Pilot war als Zweiter ins Rennen gegangen, erwischte jedoch einen schlechten Start und kehrte nur als Vierter aus der ersten Runde zurück. Zwei Runden später überholte er im Audi RS 3 LMS des Comtoyou DHL Team Audi Sport den Honda von Nestor Girolami und hielt den dritten Platz bis ins Ziel des 30-Minuten-Sprints. Damit verbesserte er sich vor dem Finale in zwei Wochen vom fünften auf den dritten Platz in der Fahrerwertung. Ebenso belegt das Comtoyou DHL Team Audi Sport aktuell Rang drei in der Teamwertung.