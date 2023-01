Team Audi Sport bleibt motiviert für zweite Hälfte der Rallye Dakar

Carlos Sainz/Lucas Cruz rissen sich an derselben Stelle bei der Landung das linke Vorderrad ab. Durch die Reparatur sowie 18 Stunden Strafzeit fielen die dreimaligen Dakar-Sieger weit zurück. Tags darauf stoppte Sainz und verlor weitere Stunden, um Teamkollege Ekström bei einem Aufhängungsschaden zu helfen. Vor dem Ruhetag belegen die beiden Spanier Gesamtrang 116. „Wir hatten Glück, dass uns bei dem Unfall an dieser tückischen Stelle nichts Schlimmeres passiert ist“, sagte Sainz. „Es war selbstverständlich, dass wir in unserer Position Mattias tags darauf bei der Reparatur geholfen haben.“ Mattias Ekström/Emil Bergkvist verloren durch einen verpassten Waypoint zu Beginn 15 Minuten. Ein nicht zu erspähender Stein in einer schnellen Passage verursachte auf der siebten Prüfung eine Aufhängungsbruch hinten links, tags darauf ergab sich ein Schaden am Kühlsystem. So sind die beiden Skandinavier auf Position 39 aktuell die bestplatzierte Audi-Mannschaft. „Wenn wir wie auf der sechsten Prüfung nicht immer Vertrauen in die Angaben des Roadbooks hatten, haben wir unser Tempo angepasst“, blickt Mattias Ekström zurück. „Nach sieben Rallye-Tagen lagen wir an fünfter Stelle, doch der unsichtbare Stein und der Aufhängungsbruch haben uns deutlich zurückgeworfen.“