Titel für Audi-Kundenteam IMS in Neuseeland

Dritter Meisterschaftssieg seit 2018: Das neuseeländische Team International Motorsport (IMS) setzte sich erneut in der landesweiten Langstreckenmeisterschaft durch. Einmal pro Jahr messen sich die besten Teams aus den separat ausgetragenen „3-Hour-Endurance-Championships“ für die Nord- und die Südinsel Neuseelands in einem gemeinsamen Wettbewerb, der New Zealand Endurance Championship. Für Gentleman-Pilot Neil Foster und seinen Teamkollegen Jonny Reid war das 3-Stunden-Rennen in Hampton Downs 80 Kilometer südlich von Auckland der erste Lauf seit neun Monaten. Die beiden Neuseeländer fanden im Audi R8 LMS trotz der langen Pause einen perfekten Rhythmus. Reid setzte sich in der Schlussphase nach einem Safety-Car-Einsatz um 24 Sekunden von Verfolger Andrew Waite ab. Der Zweitplatzierte saß ebenfalls am Steuer eines Audi R8 LMS des Teams IMS, den er sich mit Sam Fillmore geteilt hat. Neil Foster und Jonny Reid hatten den nationalen Langstreckentitel in Neuseeland bereits 2018 und 2019 gemeinsam im Audi R8 LMS gewonnen.

Audi R8 LMS in GTC Race ungeschlagen: Die Kundenteams von Audi Sport customer racing blieben beim Auftaktwochenende der Serie GTC Race in Oschersleben unbesiegt. Im 60-Minuten-Langstreckenrennen setzte sich Jusuf Owega mit 21 Sekunden Vorsprung vor seinem Bruder Salman Owega durch. Beide pilotierten jeweils einen Audi R8 LMS des Teams Montaplast by Land-Motorsport. Rutronik Racing sicherte sich den dritten Platz. Audi Sport-Fahrer Markus Winkelhock teilte sich den Audi R8 LMS mit der Steer-by-wire-Lenkung mit Finn Zulauf. Der erst 17 Jahre alte Nachwuchsfahrer hat eine GT3-Sichtung der Rennserie gewonnen und profitiert in dieser Saison von der professionellen Begleitung durch Markus Winkelhock. Dino Steiner/Max Hofer von Aust Motorsport komplettierten das Ergebnis zum Vierfachsieg für Audi. Auch das anschließende erste Sprintrennen ging an Jusuf Owega. 6,6 Sekunden dahinter folgte Salman Owega, Rang drei ging an Finn Zulauf. Im zweiten Sprint gelang Max Hofer mit nur zwei Zehntelsekunden Vorsprung ein knapper Sieg vor Jusuf Owega. Markus Winkelhock folgte als Dritter, Salman Owega lag nach 18 Runden an vierter Stelle.

Starker Start für Uwe Alzen: Für den ehemaligen Profi-Rennfahrer Uwe Alzen begann die Saison 2022 in der Spezial Tourenwagen Trophy turbulent. Der Deutsche kam bei Wechselwetter noch in der Einführungsrunde in die Box zurück und tauschte die Regenreifen seines Audi R8 LMS gegen Slicks. Im Verlauf von drei Runden überholte der 54 Jahre alte Routinier auf abtrocknender Strecke alle anderen Konkurrenten. Nach 26 Rennminuten hatte er sich bis ins Ziel eine Runde Vorsprung verschafft. Im zweiten Rennen setzte sich Alzen erneut durch und ließ sich auch durch einen Hagelschauer in der letzten Runde nicht irritieren, während sich gleich mehrere Verfolger auf der glatten Strecke drehten. Damit gelang dem Audi-Privatfahrer, der die Serie in den vergangenen beiden Jahren gewonnen hat, ein überzeugender Start bei der Titelverteidigung.