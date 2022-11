Vier Audi beim Langstrecken-Finale in Abu Dhabi

„Zum ersten Mal sind die Gulf 12 Hours eine Veranstaltung mit einem internationalen Prädikat“, sagt Chris Reinke, Leiter Audi Sport customer racing. „Das ist für uns ein willkommener Anlass, die fantastische Langstrecken-Saison 2022 nach drei 24-Stunden-Gesamtsiegen nun am Golf zu beschließen.“ Die Teams Attempto Racing aus Deutschland und Saintéloc Racing aus Frankreich haben je zwei Audi R8 LMS für den Wettbewerb auf dem Yas Marina Circuit vorbereitet. Die deutsche Mannschaft kennt das Rennen aus drei Einsätzen in den Jahren 2018, 2019 und im Januar dieses Jahres bestens. Dagegen betritt die französische Équipe, die in der Vergangenheit die 24 Stunden von Spa und die 8 Stunden Indianapolis für Audi gewonnen hat, in Abu Dhabi Neuland.