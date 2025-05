UnTouch verbessert Werkzeugverwaltung mit präzisem Echtzeit-Tracking

Das neue UnTouch Tracking ermöglicht eine lückenlose Übersicht über Standorte und Verfügbarkeiten von Werkzeugen und Maschinen. Herzstück sind die eigens entwickelten UnTouch GeoTags – kompakte Bluetooth-Beacons, die an Geräten angebracht werden. Fahrzeug- und Lagertracker prüfen kontinuierlich, ob sich GeoTags in ihrer Nähe befinden. Wird ein GeoTag erkannt, übermittelt der Tracker dessen Position an das System. So entsteht ein automatisiertes Abbild darüber, wo sich welche Geräte gerade befinden – ob auf der Baustelle, im Lager oder im Fahrzeug. Gleichzeitig wird die Verfügbarkeit der Geräte in Echtzeit erfasst und im Tracking-Cockpit der Weboberfläche oder in der App angezeigt.

Sobald das System aktiv ist, sind durch diese Architektur keine manuellen Eingaben mehr notwendig. Alle erfassten Bewegungen fließen automatisch in das zentrale Geräteprofil ein. So entsteht ein durchgängiger Überblick über den gesamten Gerätebestand – standortübergreifend und in Echtzeit.

Die intelligente Kombination aus GeoTags, Fahrzeug- und Lagertrackern sowie der App-basierte Zugriff ermöglicht eine weitgehend automatisierte Geräteverwaltung:

Gerätezuordnung zu Baustellen, Lagern oder Mitarbeitenden erfolgt automatisch , sobald Tracker GeoTags erkennen.

, sobald Tracker GeoTags erkennen. Verfügbarkeit und Einsatzhistorie sind jederzeit digital einsehbar.

sind jederzeit digital einsehbar. Wartungsinformationen, Dokumente und Prüfintervalle lassen sich direkt am Geräteprofil hinterlegen.

Das neue Tracking-Modul ergänzt bestehende manuelle Prozesse sinnvoll und sorgt für mehr Übersicht, ohne bewährte Arbeitsweisen zu verdrängen. Klassische Ausgabebücher oder Übergabeformulare können weiterhin genutzt und bei Bedarf durch digitale Informationen ergänzt werden. So entsteht ein flexibles System, das sich dem Betriebsalltag anpasst – nicht umgekehrt.

„Wir wollten ein System entwickeln, das nicht nur digital ist, sondern auch realitätsnah funktioniert. Unsere Kunden wollen keine komplett neuen Prozesse – sie wollen, dass ihre bestehenden Abläufe smarter werden. Genau das leistet UnTouch Tracking“, der Projektleiter für Trackinglösungen bei UnTouch. „Ob Bauhof, Elektrobetrieb oder SHK-Unternehmen – wer weiß, wo welches Gerät ist, spart Zeit, Geld und Nerven.“

UnTouch richtet sich nicht nur an große Baukonzerne, sondern vor allem auch an kleine und mittelständische Handwerksbetriebe, kommunale Bauhöfe, Installateure und Wartungsfirmen. Dank modularer Pakete, vorkonfigurierter Startersets und der intuitiven Benutzeroberfläche ist der Einstieg auch ohne IT-Abteilung möglich. Die Lösung ist vollständig webbasiert und kann standortübergreifend genutzt werden. Mobile Mitarbeitende erhalten über die UnTouch App Zugriff auf relevante Geräteinformationen, können Geräte übernehmen oder melden – alles mit einem Scan des GeoTags per NFC oder automatisch per Bluetooth.