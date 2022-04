Wahl der neuen Betriebsratsspitze Audi Ingolstadt am 8. April 2022

Peter Mosch bedankte sich für das Vertrauen und erklärte: „Corona-Pandemie, Putins Krieg gegen die Ukraine, Unterbrochene Lieferketten, Abwechselnd Kurzarbeit und Mehrarbeit in der Produktion, Home-Office für tausende Kolleginnen und Kollegen. Gleichzeitig erleben wir den größten Wandel der Automobilindustrie seit Erfindung des Autos. Digitalisierung, Dekarbonisierung, Autonomes Fahren und Elektrifizierung. Der Betriebsrat gestaltet die Zukunft durch Vereinbarungen mit dem Unternehmen: Die Umrüstung der Produktion für die kommenden E-Volumen-Modelle, den Aufbau einer Batteriefertigung in Ingolstadt und einer Beschäftigungsgarantie bis Ende 2029. Wir werden Audi und den Standort Ingolstadt weiterentwickeln. Wir geben Sicherheit in unsicheren Zeiten.“

„Und“, so Peter Mosch, „für mich persönlich ein besonders wichtiges Projekt: Wir brauchen ein zentrales Ausbildungs- und Weiterbildungszentrum nah am Werk. Für uns als Betriebsrat heißt dies konkret, den Neu- und Umbau des bisherigen Bildungszentrums aus den 80igern.“ Vorsprung durch Technik brauche Vorsprung durch Wissen und Können. Deshalb fordert der Betriebsrat, dass Audi die Ausbildung der Jugend und die Weiterbildung und Qualifikation der Beschäftigten als strategische Aufgabe begreift und in die Zukunft der Beschäftigten investiert.

Entsprechende Konzepte eines wirtschaftlich nachhaltigen und ökologischen Gebäudekomplexes für zeitgemäßes Lehren und Lernen lägen bereits vor. Durch die räumliche Integration der Audi Akademie würde an der Hindemithstraße ein Audi Bildungscampus entstehen. Für den Betriebsrat ein wichtiges Signal in der Transformation.