Zukunftsvisionen in Manchester: Audi bringt junge Talente zum One Young World Summit

Franziska Trautmann nimmt als Stipendiatin der Audi Stiftung für Umwelt an der Konferenz teil. Im Bundesstaat Louisiana hat die US-Amerikanerin die erste Recycling-Anlage für Glas in Betrieb genommen. Dort verarbeiten Trautmann und ihr Team von „Glass Half Full“ nun Glas zu Sand und füllen den Sand wiederum in Sandsäcke, die im hochwassergeplagten Louisiana überlebenswichtig sind. „Ich habe die Vision, Glass Half Full in ganz Louisiana und landesweit in den USA auszurollen. Es gibt so viele Großstädte ohne Glasrecycling, die ebenfalls Probleme mit der Küstenerosion haben und in denen der Sand von Vorteil sein kann“, so Trautmann. Insgesamt hat „Glass Half Full“ schon mehr als eine Million Kilogramm Altglas eingesammelt und recycelt. „Ich freue mich darauf, mich mit anderen jungen Führungskräften aus der ganzen Welt zu vernetzen und von ihnen etwas über ihre Organisationen zu erfahren und von ihrem Fachwissen zu lernen“, so Trautmann über ihre Vorfreude auf das Event.