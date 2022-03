Ein Zeichen für den Frieden: Schweigeminute für Ukraine-Krieg bei Audi Neckarsulm

„Mit einer Schweigeminute möchten wir gemeinsam ein Zeichen setzen für Zusammenhalt und Frieden. Wir sind beeindruckt von der Solidarität und Hilfsbereitschaft der Audianer_innen“, sagt Personalleiterin Stefanie Ulrich

Bei Audi in Neckarsulm standen heute die Bänder für eine Minute zum Gedenken an die Opfer des Ukraine-Krieges still. Von 10.44 bis 10.45 Uhr beteiligte sich die Belegschaft im Werk sowie zuhause im Home Office vor ihren Rechnern und ließ ihre Arbeit ruhen.

Mit der Schweigeminute kommen die Audianer_innen dem Aufruf der IG Metall und dem Arbeitgeberverband Gesamtmetall nach, die alle Unternehmen in der deutschen Metall- und Elektroindustrie zu einer gemeinsamen Schweigeminute am Freitag den 11. März aufriefen. An allen anderen Volkswagen Konzern- und Markenstandorten fanden ebenfalls Aktionen statt. „Der Krieg in der Ukraine hat uns alle tief erschüttert. Gerade jetzt ist es umso wichtiger, zusammen zu stehen und gemeinsam ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Unsere uneingeschränkte Solidarität gilt allen Opfern“, so Alexander Reinhart, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender und Ari Zartmann, Vorsitzender der IG Metall Vertrauenskörperleitung bei Audi in Neckarsulm.

„Für das Leid der Menschen in der Ukraine gibt es keine Worte. Mit einer Schweigeminute möchten wir gemeinsam ein Zeichen setzen für Zusammenhalt und Frieden. Wir sind beeindruckt von der Solidarität und Hilfsbereitschaft der Audianer_innen. Für dieses große soziale Engagement danke ich allen Kolleg_innen“, sagt Stefanie Ulrich, Personalleiterin am Standort Neckarsulm.